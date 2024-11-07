В Уфе продолжается строительство самой большой школы в ПФО

До конца года должны пустить тепло. После этого начнутся отделочные работы. В Уфе продолжают строить самую большую школу в Приволжском федеральном округе. Сегодня готовность объекта составляет порядка 60%.

Батареи уже установлены, остаётся их соединить трубами. В общей сложности здесь предстоит смонтировать 700 радиаторов отопления. Они будут обогревать 95 классов и вспомогательные помещения самой большой на данный момент школы в Приволжском федеральном округе. Но прежде чем тепло начнёт поступать в помещения учебного заведения, необходимо завершить обустройство наружных инженерных сетей.

Новая школа в микрорайоне Кузнецовский Затон рассчитана на 2200 мест. Уникальность объекта, в первую очередь, заключается в его внешнем виде. Если смотреть с высоты птичьего полёта, корпуса школы выстроены в виде первой буквы алфавита. Такое нестандартное решение наложило определённые трудности. При возведении здания использовалось большое количество механизмов. На каждый блок пришлось ставить отдельный строительный кран.

Еще не так давно на этом месте был пустырь. Прежде чем начать строительство, пришлось поднять уровень земли на несколько метров. В итоге было завезено 250 тыс. кубометров грунта — это примерно 13 тыс. грузовых машин.