Синоптики обещают снег и гололед на выходные в Башкирии

Сегодня, 8 ноября, ожидается небольшой снег, который позже перейдет в мокрый. В некоторых районах возможен гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах будет снежный накат и гололедица. Ветер южный и юго-западный умеренный. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -5°С.
В субботу, 9 ноября, также прогнозируется небольшой снег, который днем превратится в мокрый снег и дождь местами до умеренного. В отдельных районах сохранится гололед и налипание мокрого снега. Ветер юго-западный и западный с порывами до сильного. Температура ночью составит -3 до -8°С, а днем -3 до +2°С.
В воскресенье, 10 ноября, ожидаются небольшие дожди и мокрый снег, местами до умеренных осадков. В некоторых местах будет гололед и налипание мокрого снега. Ветер западный и северо-западный, также с возможными сильными порывами. Температура воздуха остается на уровне -3 до +2°С как ночью, так и днем.