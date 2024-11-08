Синоптики обещают снег и гололед на выходные в Башкирии

Сегодня, 8 ноября, ожидается небольшой снег, который позже перейдет в мокрый. В некоторых районах возможен гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах будет снежный накат и гололедица. Ветер южный и юго-западный умеренный. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -5°С.