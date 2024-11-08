Стали известны города и районы Башкирии с высокой рождаемостью

В прошлом году в регионе родилось 35 388 детей. Показатель рождаемости в расчёте на 1000 человек населения составил 8,7. Больше всего младенцев родилось в Уфе — 10 226. Показатель рождаемости в башкирской столице в расчете на 1000 человек населения составил 8,6.