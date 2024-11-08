В Уфе проходит слёт студенческих отрядов ПФО

Уфа приняла студенческие отряды со всего ПФО. Это более тысячи представителей из 14 регионов страны. В первый день слета активная молодежь провела совещание окружного штаба в Центре управления республикой. Перед официальной частью мероприятия прошла экскурсия по зданию ЦУРа, где студенты пообщались с сотрудниками и наглядно увидели, как ведется работа с обращениями граждан, как налажена обратная связь с различными службами Башкортостана.

На заседании говорили об итогах работы в течение трех лет. Председатель Правления Башкортостанского регионального отделения рассказала о деятельности студотрядов в республике и взаимодействии их с органами исполнительной власти. Ирина Сухарева отметила, что поддержка молодых людей продолжается и после того, как они окончили высшие учебные заведения.

После совещания окружного штаба состоялось торжественное открытие слета. С приветственной речью выступил первый заместитель руководителя администрации главы республики по внутренней политике Азат Бадранов. Он поздравил гостей и хозяев праздника сразу с четырьмя юбилейными датами: 65-летием движения студотрядов, 20-летием российских студотрядов, 60-летием отрядов Башкортостана и 10-летием их современной истории.