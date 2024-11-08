В Уфе завершается строительство снегоплавильного пункта

В Уфе завершается строительство второй очереди снегоплавильного пункта на улице Сагита Агиша. После его запуска мощность объекта возрастёт вдвое, а время доставки снега с городских улиц и дворов сократится.

На небольшом участке земли многотонные краны и экскаваторы работают с ювелирной точностью. Строительство второго этапа снегоплавильного пункта началось в июне. И, по заверению рабочих, до сдачи объекта осталось не более двух недель.

Закончено строительство самой бетонной чаши, куда будет сваливаться снег. Ведутся уже подготовительные работы по благоустройству. Начинаем пусконаладочные работы насосов, всего оборудования. Сам комплекс будем уже прогонять в работе. Думаю, после 20 ноября мы его откроем. Артур Исламов, руководитель проекта

По словам экспертов, плавить снег намного экологичнее, чем складировать на полигонах. По сути, осадки выгружают в огромную ванну, в которой они растапливаются сточными водами, а после очистки попадают в городской коллектор.

Такие объекты для Уфы нужны. Потому что куда снег вывозить? На природу, что ли? Это наносит вред экологии. А здесь утилизируется полностью. Работаем в ускоренном темпе, ночные смены тоже уже есть. Переходим в круглосуточный режим. Айнур Шафиков, машинист автокрана

Объект станет вторым подобным в городе. Первый работает в северной части Уфы, на улице Трамвайной.

Этот наш снегоплавильный пункт удобен тем, что он территориально находится в центре нашего района. Сюда намного быстрее доставляют снег, потому что плечо короткое. Аяз Хайбрахманов, директор службы по благоустройству Советского района г. Уфы

Прошлой зимой 400 тысяч кубометров снега вывезли только с улиц и дворов Советского района Уфы. Почти половину этого объёма растопили на первой установке. Теперь мощности объекта станут гораздо выше.