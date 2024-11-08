В Уфе завершается строительство снегоплавильного пункта

В Уфе завершается строительство второй очереди снегоплавильного пункта на улице Сагита Агиша. После его запуска мощность объекта возрастёт вдвое, а время доставки снега с городских улиц и дворов сократится.
На небольшом участке земли многотонные краны и экскаваторы работают с ювелирной точностью. Строительство второго этапа снегоплавильного пункта началось в июне. И, по заверению рабочих, до сдачи объекта осталось не более двух недель.
По словам экспертов, плавить снег намного экологичнее, чем складировать на полигонах. По сути, осадки выгружают в огромную ванну, в которой они растапливаются сточными водами, а после очистки попадают в городской коллектор.
Объект станет вторым подобным в городе. Первый работает в северной части Уфы, на улице Трамвайной.
Прошлой зимой 400 тысяч кубометров снега вывезли только с улиц и дворов Советского района Уфы. Почти половину этого объёма растопили на первой установке. Теперь мощности объекта станут гораздо выше.
В прошлом году первая очередь этого снегоплавильного завода растопила 180 тысяч кубометров снега. Если перевести в грузовые автомобили — это 9000 самосвалов. Когда сдадут вторую очередь, эта цифра вырастет как минимум вдвое. Ну а в перспективе аналогичные объекты должны появиться во всех районах города.