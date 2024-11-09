На вокзале Уфы открыли центр содействия мобильности

Ожидать свой поезд маломобильным гражданам теперь будет комфортнее. На железнодорожном вокзале Уфы открыли центр содействия мобильности. Это специальный зал ожиданий, в котором созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Тот день он не забудет никогда. В 2007 году Алексей Старков лишился обеих ног. Трагедия произошла на железнодорожном транспорте. Парень попал под поезд.

Уже через год после случившегося, когда он только встал на протезы, вновь отправился на поезде уже в Новосибирск. Никакого страха перед железными дорогами у Алексея не было. А сегодня молодой человек вместе с депутатами и представителями всероссийского общества инвалидов принял участие в открытии центра содействия мобильности в здании железнодорожного вокзала Уфы.

На первый взгляд, это уютная комната с мягкой мебелью. Но это не обычные диваны, а изготовленные с учётом специальных требований. Зал ожиданий оснащён наглядными тактильными и звуковыми элементами информирования пассажиров.

Первым на ж/д вокзале специальный зал ожиданий для маломобильных граждан открыли в прошлом году в Стерлитамаке. Теперь он появился и в Уфе.

Работа по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере ж/д транспорта началась не сегодня и не год назад. К примеру, вот эта касса с заниженными подоконниками для маломобильных граждан была сделана ещё в 2020 году. Тогда же здесь смонтировали индукционную петлю.