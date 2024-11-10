В Уфе на «Караидельской тропе» завершили установку наружного освещения

В Уфе на новой «Караидельской тропе» завершены работы по установке наружного освещения. Муниципальные власти подключили 70 светодиодных торшеров к автоматизированной системе управления освещением «Уфагорсвет». Теперь освещение создает особую атмосферу, подчеркивающую прелесть зимнего леса в темное время суток.
Тропа проходит по живописному ландшафту с крутыми подъёмами и удобными лестницами. На каждом повороте открываются новые виды. Уютные скамейки и смотровые площадки позволяют отдохнуть и насладиться окружающей природой.
Караидельская тропа также связывает маршруты «Уфимского Ожерелья», включая «Жемчужину Авроры» и «Тропу Акбузата».
Фото: администрация г.Уфы.