В Уфе на «Караидельской тропе» завершили установку наружного освещения

В Уфе на новой «Караидельской тропе» завершены работы по установке наружного освещения. Муниципальные власти подключили 70 светодиодных торшеров к автоматизированной системе управления освещением «Уфагорсвет». Теперь освещение создает особую атмосферу, подчеркивающую прелесть зимнего леса в темное время суток.

Фото №1 - В Уфе на «Караидельской тропе» завершили установку наружного освещения

Тропа проходит по живописному ландшафту с крутыми подъёмами и удобными лестницами. На каждом повороте открываются новые виды. Уютные скамейки и смотровые площадки позволяют отдохнуть и насладиться окружающей природой.

Караидельская тропа также связывает маршруты «Уфимского Ожерелья», включая «Жемчужину Авроры» и «Тропу Акбузата».

Фото: администрация г.Уфы.

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