В Уфе ветеранам строительной отрасли показали юбилейные объекты

Ветеранам строительной отрасли Башкортостана показали знаковые объекты, возведённые к юбилею Уфы. Для почетных гостей Минстрой республики подготовил четырехчасовое путешествие по городу, где экскурсовод рассказал историю столицы. В мероприятии приняли участие 16 ветеранов.

Неспешно, с наметанным глазом профессионала и искренним интересом ветераны строительной отрасли обошли практически все 6 тыс. кв. м. нового объекта. Как и Президент России, ветераны в первую очередь посетили центр фехтования. Осмотрели зоны для разминки и восстановления, судейские и тренерские помещения, побывали в раздевалках и, конечно, не могли обойти залы для тренировок и соревнований.

Без сомнения, один из ключевых юбилейных объектов к 450-летию столицы республики – Дворец борьбы – стал второй точкой экскурсионной программы. Масштабы поразили даже бывалых строителей, хотя каждый из участников экскурсии не один десяток лет своей жизни отдал стройкомплексу Башкортостана. Но это, по словам ветеранов, другой, мировой уровень. Пятиэтажный дворец площадью 28 тысяч кв. метров может принять любые соревнования и культурно-массовые мероприятия, но главное – он не только для именитых спортсменов, а для обычных мальчишек и девчонок, желающих заниматься спортом.

Третий объект экскурсионного дня стал приятным откровением для старожилов строительной отрасли. Здесь они получили возможность погрузиться в детство, узнать секреты устройства кукольного театра и особенности первых игрушек и историю спектаклей. А дальше – снова спортивный объект. Заключительной точкой маленького путешествия по знаковым объектам, возведённым к 450-летию столицы, стал комплекс сооружений для гребного слалома. Его построили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».