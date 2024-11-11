В Уфе прошло награждение победителей конкурса «Налогоплательщик года»

В Уфе прошло награждение победителей республиканского конкурса «Налогоплательщик года». Организаторами выступают Правительство Башкортостана и Министерство финансов. В конкурсе участвуют предприятия самых разных форм деятельности в трёх крупных, средних и малых формах организации.

Участвуют и индивидуальные предприниматели. Конкурс проводился в шестой раз, и при отборе участников всегда учитывается именно налоговая дисциплина предприятий. Второй год подряд в числе дипломантов и ГТРК «Башкортостан».