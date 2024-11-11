В Уфимском хосписе открылась комната красоты

Подопечные смогут посещать парикмахера или мастера по маникюру. Проект реализован на грант Главы республики Башкортостан. Принцип работы хосписа — создание домашней атмосферы. Реализуется эта идея в разных направлениях.

Как и положено, под музыку, с шарами перерезали красную ленточку. Открытие кабинета красоты в хосписе было делом времени. Здесь есть все необходимое для наведения марафета: большие зеркала, инструменты парикмахера, кресло подолога, маникюрный стол.

Первые клиенты не заставили себя ждать. Эльвира Барыева ухаживает в хосписе за обездвиженной дочерью. Часто времени на себя уже не остается — возможность привести в порядок ногти, не уезжая от ребенка, для нее спасение.

К подопечным хосписа и раньше приезжали мастера красоты, но отдельного кабинета для процедур не было. Аккуратная стрижка и ухоженные руки — казалось бы, мелочь, но такие мелочи влияют на настроение в целом.

Проект «Комната красоты» реализован на грант Главы Республики Башкортостан. Вторая его часть включает в себя работу смехотерапевтов в детском отделении. Эта работа ведется Союзом православных женщин республики.

В июле прошлого года Уфимский хоспис принял первого тяжелого больного пациента. А сегодня паллиативную помощь там получили уже более тысячи человек. Проект был реализован и продолжает поддерживаться большим числом неравнодушных людей.

Это народный проект Республики Башкортостан. Каждый должен знать об этом, чтобы в определённый момент понять, чем он может помочь. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис»