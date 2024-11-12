Радий Хабиров рассказал о развитии кластера производителей игрушек

Кластер производителей детских товаров и игрушек вошел в федеральный реестр. Он объединил восемь участников из Башкортостана и одно предприятие из ДНР – «Спецодежда и униформа». Об этом в соцсетях сообщил Глава Башкортостана.
Кластер производителей детских товаров и игрушек создан при поддержке Ассоциации кластеров Башкортостана и Фонда развития промышленности республики. Главная цель – поддержать предприятия, которые занимаются импортозамещением и производят продукцию для детей. Его участники делают пластмассовые, деревянные, мягкие игрушки, школьную форму и многое другое.
Радий Хабиров добавил, что власти республики поставили высокую планку – сделать Башкортостан центром производства товаров для детей.