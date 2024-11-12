В Башкирии экс-полицейский ушел добровольцем на СВО

Необычную историю бойца с позывным "Близнец" рассказала глава Иглинского района Гюзель Насырова.
В семье Галимовых трое детей, отец семейства 23 года отдал службе в МВД. После вышел на заслуженный отдых в звании капитана полиции.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достигнутые положительные результаты в борьбе с преступностью и охране общественного порядка он был неоднократно награжден благодарственными письмами, почетными грамотами, медалями и нагрудными знаками.
Позже началась специальная военная операция, мужчина понял, что хочет и дальше защищать свою Родину.
Родители «Близнеца» очень горды тем, что воспитали своих сыновей патриотами страны.
– Позывной «Близнец» супруг выбрал неспроста, – рассказывает Люция, супруга бойца. – У него есть брат-близнец, который с 2022 года находится в зоне специальной военной операции.
Люция помогает женам и матерям бойцов, оказывает психологическую помощь. Под ее руководством МЦ «Алпамыш» в 2022 стал лучшим центром Башкирии по развитию добровольческого движения.
В 2023 году Люция Галимова первой получила почетный знак «Доброволец (волонтер) Республики Башкортостан» в Иглинском районе, а также пять лет является международным волонтером благотворительного фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями, также она является волонтером Российского Красного Креста. Люция Альбиртовна награждена почетной грамотой и медалью Президента России, Главы РБ Радия Хабирова, Министерства молодежной политики и спорта РБ и вошла в состав книги «Топ 100 лучших волонтеров Республики Башкортостан».