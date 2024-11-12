В Башкирии экс-полицейский ушел добровольцем на СВО

В 2023 году Люция Галимова первой получила почетный знак «Доброволец (волонтер) Республики Башкортостан» в Иглинском районе, а также пять лет является международным волонтером благотворительного фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями, также она является волонтером Российского Красного Креста. Люция Альбиртовна награждена почетной грамотой и медалью Президента России, Главы РБ Радия Хабирова, Министерства молодежной политики и спорта РБ и вошла в состав книги «Топ 100 лучших волонтеров Республики Башкортостан».