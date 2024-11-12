В Уфе детей-героев отметили наградами

Детей и граждан-героев, кадетов, «лучших по профессии», сотрудников ведомств и журналистов отметили на региональном этапе Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Порядка 55 номинантов, не побоявшихся рискнуть своей жизнью, наградили медалями и благодарственными письмами.



Не все герои носят плащи. И не все они опытные и взрослые. Смелость, отвага шестнадцатилетнего Максима Гришукова и его друзей не остались незамеченными. Этим летом на Шаранском водохранилище они спасли нетрезвого мужчину, который быстро ушел под воду. Времени на раздумья не было. Нырнули за утопающим, сообща вытащили на берег, откачали и вызвали скорую помощь.

На моем месте, мне кажется, каждый бы так поступил. Я знаю свои возможности, я плаваю нормально, так что боязни и страха никакого не было. Я хочу отучиться после 11 класса, поступить в военное училище — еще посмотрю, куда, отслужить в армии и пойти работать. Максим Гришуков

В этом году 230 ребят получат за свои героические поступки медали Совета Федерации, и 60 регионов они представляли. Многие говорили о том, что мечтают посвятить в будущем свою жизнь, стоять на защите нашего Отечества. Знакомясь с их судьбами, восхищаешься, что не по годам у них такое большое, доброе, отзывчивое сердце. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре России

Максима, как и Анну-Элизу Ванюшкину, наградили медалями за проявленное мужество, за спасение погибающих на водах и благодарственными письмами. Девушка отлучалась в огород, а по возвращении обнаружила свою сестренку в ванной с дождевой водой во дворе дома. Стала бороться за жизнь маленькой Есении — делала сердечно-легочную реанимацию. Сердце в больнице забилось вновь, и малышка вышла из комы.

Переживала, будет ли она жива или нет, было очень тяжело. Откачаю ли я ее, получится ли у меня это сделать. Верила в Бога, в себя, была хоть какая-то надежда. Я думаю, каждый бы так сделал, как и я. Анна, Элиза Ванюшкина

Дети, не задумываясь, получат ли они награду, проявляют ли мужество или подвиг, они все равно идут навстречу тем людям, которые попали в беду. И умение действовать — это показатель того, что мы правильно обучаем детей поведению в экстренных ситуациях. Марат Латыпов, начальник главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

И главный пример для них — взрослые. Рустам Ситдиков в профессии больше 20 лет. С личным составом этой зимой спасли 18 туймазинцев из горящего многоэтажного дома — выносили на руках детей и маломобильных. Ему присвоили медаль МЧС России «За спасение на пожаре».

Горжусь, что помог, смог, не растерялся. Благодаря не только мне, а моему всему караулу это всё произошло. Это награда не только моя — моего коллектива. Вот сегодня награждали молодых людей, не сказать, что они чудо-богатыри, но они не растерялись, помогли людям. Главное — не теряться, собраться в нужный момент. Вот это, наверное, самое лучшее качество. Рустам Ситдиков, старший лейтенант внутренней службы, начальник караула 48-й пожарно-спасательной части 12-го пожарно-спасательного отряда