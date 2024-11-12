В Уфе определили победителей чемпионата акселератора «Высота»

Пять региональных проектов станут федеральными флагманами Движения Первых. Среди них и инициатива башкирской команды. Топ лучших определили на чемпионате акселератора «Высота».

Полный зал в ожидании услышать о победе своей команды. Побороться за статус флагманского проекта Движения Первых приехали школьники из 54 регионов России. Это 800 ребят из 200 команд. Делегации представили на чемпионате по одному проекту. Только пять из них будут признаны лучшими.

Здесь и сбываются мечты. Проекты, выбранные победителями на «Высоте», не остаются только задумкой. Их масштабируют на федеральном уровне уже в следующем году.

И вот он, долгожданный момент. Проект алтайской делегации — конкурс моделей одежды из бросового материала «Экомода» — оказался в списке лучших. Его уже ребята успели реализовать в своем городе.

Не зря именно Уфа стала площадкой второго флагманского чемпионата акселератора «Высота». Среди победителей и одна из команд Башкортостана. Ребята, заряженные креативить. Неспроста их проект также называется «Лига Креативити».