В Уфе прошла творческая встреча с поэтессой Юмабикой Ильясовой

В Уфе в магазине издательства «Китап» прошла творческая встреча с поэтессой и литературоведом Юмабикой Ильясовой. Она была приурочена ко дню рождения мастера пера. На встречу пришли писатели, деятели культуры и поклонники творчества Ильясовой.

Поэтесса прочла свои стихи, в которых она обращается к извечным человеческим ценностям. Несколько ее стихотворений стали основами для песен. В день встречи каждый мог получить автограф Юмабики Ильясовой на одном из последних ее сборников «У каждого мгновения – своя вечность».