Боец СВО из Башкирии проводил на передовую свою жену

«Мужество наших двух Героев России, командира танкового батальона Андрея Мигунова, командира взвода Ильдара Суфиярова – достойный пример подвига. Вы отважно продолжаете их дело и повторяете подвиг наших дедов, участников Великой Отечественной войны. Многие из вас уже получили государственные награды, ордена и медали. Враги от страха убегают, когда видят башкирских бойцов. Спасибо вам, братья, мы вами гордимся, наше Отечество под надежной защитой таких героев, как вы. Хочу пожелать вам здоровья, чтобы успешно выполнили все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. Ждем вас домой живыми и невредимыми», – сказал Ирек Сагитов.