Боец СВО из Башкирии проводил на передовую свою жену

В Уфе 150 бойцов отправились обратно в зону СВО после краткосрочного отпуска. По словам добровольцев, время пролетело, но задачи, которые нужно было сделать здесь, на Родине, они выполнили. С бойцами перед командировкой пообщались журналисты издания "Башинформ".
По традиции бойцов на площади перед ледовым комплексом "Уфа-Арена" провожают близкие, друзья и ветераны спецоперации.
Военнослужащий с позывным «Чиж» участвует в спецоперации вместе с женой. Сегодня глава семьи проходит реабилитацию в республике, а супруга в составе медицинской роты снова отправляется на передовую.
— Я после ранения получаю лечение в республике. Сегодня с дочкой провожаем супругу. У нее позывной – «Лиса». Она у нас боевая, с отвагой выполняет задачи СВО. Сам надеюсь, что скоро вернусь в строй, – рассказал «Чиж».
Боец с позывным "Никак" родом из Кумертау. За две недели в отпуске он поставил перед собой задачу - завершить все текущие дела и помочь своей семье подготовиться к зимнему периоду.
— Отпуск, конечно, очень быстро прошел, но я успел сделать все неотложные дела. Настрой боевой, – отметил «Никас». — Я отец троих детей, поэтому не смог остаться в стороне, когда страдают безвинные жители в Луганске и Донбассе.
Рашида Аслямова из Мелеуза приехала в Уфу, чтобы проводить своего мужа, бойца штурмовой роты с позывным «Штурм».
— Тяжело отпускать, конечно. Еще тяжелее, когда муж по три недели не выходит на связь. Что поделать, работа такая у наших мужчин. В нашей семье снова начинаются боевые будни. Молимся и ждем всех наших ребят с победой, — со слезами на глазах рассказала Рашида.
В церемонии отправки военнослужащих принял участие и. о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов. Он передал напутственные слова бойцам.
«Мужество наших двух Героев России, командира танкового батальона Андрея Мигунова, командира взвода Ильдара Суфиярова – достойный пример подвига. Вы отважно продолжаете их дело и повторяете подвиг наших дедов, участников Великой Отечественной войны. Многие из вас уже получили государственные награды, ордена и медали. Враги от страха убегают, когда видят башкирских бойцов. Спасибо вам, братья, мы вами гордимся, наше Отечество под надежной защитой таких героев, как вы. Хочу пожелать вам здоровья, чтобы успешно выполнили все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. Ждем вас домой живыми и невредимыми», – сказал Ирек Сагитов.
Напомним, в Башкирии желающие подписать контракт с Министерством обороны России могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Кроме того, все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Жители Башкирии, заключившие контракт с министерством Минобороны РФ, получают в первый год с учетом всех выплат от 3 825 000 рублей. Также нашим бойцам и членам его семьи положено более сорока различных льгот, среди которых бесплатные путевки в санаторий, освобождение от некоторых налогов, полностью бесплатное образование для детей, помощь семье в быту, а также многое другое.
Подробнее на сайте Башбат.рф и по телефону 122.
Фото: Валерий Шахов.