Башкирия в топе по количеству ремонтируемых школ и колледжей

Я руковожу колледжем более 30 лет.ю и последний капитальный ремонт здесь был в 1993 году. Да и вообще капитальный ремонт не проводился в учебных заведениях среднего профессионального образования очень давно. Поэтому мы очень благодарны Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову, потому что мы знаем: привлечь такие суммы из федерального бюджета можно только за счет личного авторитета и личной заинтересованности, - говорит она. А улучшение материально-технической базы - это вклад в будущее детей, в будущее нашей экономики, в ее трулдовые ресурсы. В 2021 году мы обновили и оснастили современным оборудованием фотостудию, мастерские графического дизайна и веб-дизайна. В 2023 году в рамках программы «Профессионалитет» капитально отремонтировали еще один корпус, где организовали 11 современных учебных лабораторий. Ребятам в таких условиях интересно заниматься, учиться, развиваться, осваивать азы профессии. Значит, на предприятия придут заряженные специалисты. А это очень и очень важно.

Антонина Усевич, директор колледжа