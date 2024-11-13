Башкирия в топе по количеству ремонтируемых школ и колледжей

Башкирия заняла второе место среди регионов России по количеству школ и колледжей, которые планируют отремонтировать.

Фото №1 - Башкирия в топе по количеству ремонтируемых школ и колледжей

Планируется отремонтировать 88 школ, 16 зданий детсадов и 7 колледжей. На эти цели республике выделят из федерального бюджета свыше 7 млрд рублей.

По мнению директора Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа Антонины Усевич, такого масштабного финансирования не было никогда.

Я руковожу колледжем более 30 лет.ю и последний капитальный ремонт здесь был в 1993 году. Да и вообще капитальный ремонт не проводился в учебных заведениях среднего профессионального образования очень давно. Поэтому мы очень благодарны Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову, потому что мы знаем: привлечь такие суммы из федерального бюджета можно только за счет личного авторитета и личной заинтересованности, - говорит она. А улучшение материально-технической базы - это вклад в будущее детей, в будущее нашей экономики, в ее трулдовые ресурсы. В 2021 году мы обновили и оснастили современным оборудованием фотостудию, мастерские графического дизайна и веб-дизайна. В 2023 году в рамках программы «Профессионалитет» капитально отремонтировали еще один корпус, где организовали 11 современных учебных лабораторий. Ребятам в таких условиях интересно заниматься, учиться, развиваться, осваивать азы профессии. Значит, на предприятия придут заряженные специалисты. А это очень и очень важно.

Антонина Усевич, директор колледжа

С ней солидарен и директор Стерлитамакского политехнического колледжа Марат Загидуллин. Этот колледж попал в программу капремонта учреждений образования на 2025–2027 годы.

Мы планируем начать ремонт в одном из трех корпусов уже после Нового года, когда большинство студентов пойдут на производственную практику. Ремонт рассчитан на два года: 57 млн рублей мы получим в 2025 году и 57 млн рублей в 2026 году. Спасибо за это Радию Хабирову: весной этого года он лично провел в нашем колледже Совет по профессиональному образованию, продемонстрировав исключительное внимание развитию системы СПО. А когда мы заходили в федеральный проект «Профессионалитет», республика дополнительно профинансировала нас на 50 млн рублей. Ни в одном другом регионе России такого софинансирования со стороны региона нет, мы общаемся с коллегами, и мы, руководители колледжей это точно знаем.

Марат Загидуллин

Стоит отметить, что капремонт колледжей впервые будет проводиться в рамках федеральной программы. До этого времени Башкирия собственными силами занималась обновлением материальной базы учреждений СПО. По республиканской программе на капремонт учебных корпусов и общежитий 90 государственных колледжей за четыре года выделено более 700 млн рублей. В 2023 году на ремонт, благоустройство и приобретение оборудования 12 колледжей выделили еще 500 млн рублей. Кроме того, в 2023 году в Башкортостане учредили 10 грантов по миллиону рублей для колледжей за достижения в развитии среднего профессионального образования.

Также успешно работающие средние специальные учебные заведения ежегодно получают гранты по 30 млн рублей на обновление материальной базы и учебного оборудования.

Планируется, что с помощью федеральной поддержки работа по перезагрузке системы СПО пойдет быстрее. Ведь модернизация зданий колледжей предполагает не только материальное обновление, но и техническое оснащение, внедрение новых форм обучения в рамках программы «Профессионалитет».

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