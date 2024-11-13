Башкирия в топе по количеству ремонтируемых школ и колледжей

Башкирия заняла второе место среди регионов России по количеству школ и колледжей, которые планируют отремонтировать.
Планируется отремонтировать 88 школ, 16 зданий детсадов и 7 колледжей. На эти цели республике выделят из федерального бюджета свыше 7 млрд рублей.
По мнению директора Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа Антонины Усевич, такого масштабного финансирования не было никогда.
С ней солидарен и директор Стерлитамакского политехнического колледжа Марат Загидуллин. Этот колледж попал в программу капремонта учреждений образования на 2025–2027 годы.
Стоит отметить, что капремонт колледжей впервые будет проводиться в рамках федеральной программы. До этого времени Башкирия собственными силами занималась обновлением материальной базы учреждений СПО. По республиканской программе на капремонт учебных корпусов и общежитий 90 государственных колледжей за четыре года выделено более 700 млн рублей. В 2023 году на ремонт, благоустройство и приобретение оборудования 12 колледжей выделили еще 500 млн рублей. Кроме того, в 2023 году в Башкортостане учредили 10 грантов по миллиону рублей для колледжей за достижения в развитии среднего профессионального образования.
Также успешно работающие средние специальные учебные заведения ежегодно получают гранты по 30 млн рублей на обновление материальной базы и учебного оборудования.
Планируется, что с помощью федеральной поддержки работа по перезагрузке системы СПО пойдет быстрее. Ведь модернизация зданий колледжей предполагает не только материальное обновление, но и техническое оснащение, внедрение новых форм обучения в рамках программы «Профессионалитет».