В Уфе работает безопасное пространство для мам

Общество помощи детям «Возможность» оказывает поддержку тем, кто стал жертвами домашнего насилия, находится в трудной жизненной ситуации. Некоммерческая организация, существующая на грант главы республики и пожертвования, помогла начать жизнь заново уже сотням женщин и детей. Истории многих повергают в шок. Но они нашли в себе силы изменить жизнь.

Анна сегодня и Анна 4 года назад — это два разных человека. Её жизнь до этого больше походила на психологический триллер. Супруг, экс-сотрудник полиции, сейчас уже осуждённый, избивал и её, и двух сыновей, рассказывает девушка.

На крик ребёнка тогда прибежала соседка. Она же вызвала полицию. Но уйти от мужа-тирана Анна боялась. Тот угрожал, в том числе обещая навсегда забрать детей. В какой-то момент, устав от издевательств, учителям обо всём рассказал старший сын. Вскоре и Анна обратилась за помощью.

Но судебные разбирательства с бывшим мужем идут до сих пор. Анну поддержало и продолжает поддерживать Общество помощи детям «Возможность». Здесь же девушка познакомилась с такими же жертвами домашнего насилия. Лена Кильдиярова — мама троих детей, старший с расстройством аутистического спектра. За годы брака муж изменился до неузнаваемости.

Спустя время после подачи заявления на развод Лена неожиданно узнаёт, что поставлена на учёт как неблагополучный родитель. Элина тоже жертва домашнего насилия. От рук бывшего пострадала и её мама. Изверг избил женщину так, что та ослепла на один глаз.

Общество помощи детям «Возможность» не ограничивается тем, что прописано в названии. Организация оказывает комплексную помощь всем жертвам домашнего насилия. Психологическая, социальная, юридическая поддержка, поиск жилья — помогают начать жизнь заново. Всё это бесплатно. Специалисты советуют начать со сбора тревожного чемоданчика, где будут лежать документы, ценности.