В Уфе памятник Салавату Юлаеву для фильма снимут изнутри

В Башкортостане близятся к завершению съемки документального фильма «Я вернусь». Речь идет об истории создания памятника национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву и подготовке к работе по его реставрации.
Сегодня ответственный день для творческой группы: операторы будут снимать внутреннюю часть монумента. Это неслучайно, так как особую опасность представляет каркас памятника, который ржавеет, имеет трещины в местах сварки.
За техническим состоянием памятника специалисты следят с 2018 года. Именно тогда выяснилось, что он находится в предаварийном состоянии. На сегодняшний день проектная документация предусматривает демонтаж и реставрацию скульптуры в цеху.