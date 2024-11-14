В Уфе памятник Салавату Юлаеву для фильма снимут изнутри

В Башкортостане близятся к завершению съемки документального фильма «Я вернусь». Речь идет об истории создания памятника национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву и подготовке к работе по его реставрации.

Сегодня ответственный день для творческой группы: операторы будут снимать внутреннюю часть монумента. Это неслучайно, так как особую опасность представляет каркас памятника, который ржавеет, имеет трещины в местах сварки.