В Уфе прошёл рейд по большегрузам

Дороги – как швы на одежде: от лишнего веса могут разойтись. Очередной рейд по большегрузам прошел в Уфе. На проверку выехали специалисты Центра организации дорожного движения и Ространснадзора. За 2024 год они выявил более 500 автомобилистов, которые неправильно перевозили груз. По сравнению с прошлым годом, нарушителей становится меньше.

Борьба с лишним весом теперь и на дорогах. Хоть на въезде в город спокойно, но именно в этом месте наблюдается большой поток автомобилей и, в частности, фур. Грузовые перевозки играют значимую роль в экономике. Однако из-за несоблюдения весового контроля особенно страдает дорожное полотно.

Соблюдайте правила и следите за весом вашего транспорта, чтобы не подвергать риску ни себя, ни других участников дорожного движения. Мы будем строго контролировать соблюдение норм и применять все предусмотренные меры к нарушителям. Тимур Мухаметьянов, заместитель начальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу

Представители Центра организации дорожного движения и Ространснадзора вышли в рейд под кодовым названием «Грузовик». Одни патрулируют основные развязки, другие – въезд в город. Проверка фур длилась два часа. За это время инспекторы выявили двух нарушителей с превышением массы груза. Всего за текущий год проверили более 1500 транспортных средств, в отношении 596 водителей оформили постановления.

В большинстве случаев останавливаем грузовой автотранспорт, также останавливаем автобусы при перевозке пассажиров. Реагируют с пониманием, всё прекрасно понимают. И большинство нарушений – это перегруз, при перевозке какого-либо груза с превышением не всегда совпадает с теми числами, которые прописаны в каких-либо транспортных накладных. Тимур Нигматзянов, госинспектор Ространснадзора по Республике Башкортостан

Перевозчика могут оштрафовать в том случае, если масса его груза превышает 11,5 тонны на федеральных трассах и 10 – на региональных. Это относится к водителям транспортных средств, компании-перевозчику, должностному лицу, которое отвечает за доставку и погрузку. А если владелец авто сдает транспорт в аренду, он может оспорить штраф в судебном порядке – в таком случае административное наказание ляжет на арендатора.

В основном ответственность несёт у нас юридическое лицо. И данное юрлицо у нас уходит от ответственности, поскольку всё складывают на водителя, составляя фиктивные договора об аренде, передавая их якобы водителям. И таким образом они у нас пытаются уйти от ответственности. Андрей Яковлев, начальник территориального отдела контроля международных автомобильных перевозок по Республике Башкортостан

Вопрос с перегрузом на транспорте всегда был актуален. На одном из совещаний Глава Башкортостана отметил, что на дорогах региона установили 20 пунктов весогабаритного контроля. В то же время водители большегрузов, которые перевозят вес с нарушением, часто объезжают такие посты по дорогам местного значения. Радий Хабиров поручил Минтрансу Башкортостана представить предложения по размещению новых пунктов весогабаритного контроля.