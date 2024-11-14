Башкирия вошла в топ регионов по заключенным бракам и рождаемости

Башкирия вошла в топ-10 регионов России по заключенным бракам и рождаемости по итогам прошедших 9 месяцев 2024 года.
За указанный период в Башкирии зарегистрировали 25 064 новорождённых. В России с января по сентябрь родилось 920 169 малышей. Это на 3,5% меньше, чем за девять месяцев 2023 года. Лидером рейтинга является Москва, в которой за девять месяцев 2024 года родилось 90 858 детей. За ней следует Московская область и Краснодарский край – 53 639 и 38 411 младенцев соответственно. Далее следуют Санкт-Петербург (35 317) и Дагестан (31 874). В топ-10 регионов по количеству новорожденных также вошли Тюменская, Свердловская области, Татарстан, Башкирия и Ростовская область.
С января по сентябрь 2024-го в России был зарегистрирован 689 761 брак. Это почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В лидерах вновь Москва – 69 116 заключенных браков. Второе место занимает Санкт-Петербург, где было зарегистрировано за это время 37 860 браков. Замкнула тройку Московская область – 37 830. Среди лучших регионов России по количеству заключенных браков Башкирия занимает 10-е место после Краснодарского края, Свердловской, Ростовской, Тюменской областей, Татарстана и Челябинской области.