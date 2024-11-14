В Уфе показали, как выглядит памятник Салавату Юлаеву изнутри

Насколько необходима реконструкция памятника Салавату Юлаеву? Ответ на этот вопрос можно будет найти в кадрах документального фильма «Я вернусь». Работа над кинолентой близится к завершению. Сегодня состоялась самая ответственная и волнительная часть съёмок. Первые кадры изнутри монументального сооружения – в нашем сюжете.

Это, конечно, не стыковка двух космических аппаратов, но тоже процесс очень ответственный. Бойцы уфимского спасательного отряда обсуждают детали подъема участников съёмочной группы к памятнику. Сначала спасатели поднимаются сами, чтобы открыть люк размерами 40 на 40, через который оператор нашего телеканала попадет внутрь монументального сооружения. Задача Вадима Лобова – не просто своими глазами увидеть реальную картину изнутри памятника, но и показать её уже через отснятые кадры зрителю.

В съёмках задействовали троих видеооператоров. Если Вадим Лобов набирал кадры внутри памятника, Азамат Даянов снимал работу своего коллеги. За процессом сверху с коптера следил Ринат Кашапов.

Это завершающий и самый ответственный этап съёмок. Чтобы они состоялись, потребовалось около десяти согласований с различными ведомствами. Но это того стоит, говорит руководитель проекта Гаухар Батталова. Получены самые ценные кадры для производства фильма.

При массе в 40 тонн он стоит на трёх опорах. С одной стороны, уникальное сооружение, с другой – очень сложное в инженерном плане, где очень важны расчёты и прочность материала. На кадрах изнутри коня видно, что годы взяли своё. Повсюду ржавчина и сквозные отверстия. Но проблема не только в самом памятнике, считают специалисты. Укрепить нужно постамент и грунт под ним. Требуется комплексная реставрация с демонтажем скульптуры.

На груди коня должен появиться медальон в виде сердца, а исторический цвет – тёмно-серый. Все детали реконструкции указаны в нормативно-правовых актах. Чтобы памятник величественно возвышался и дальше, как обещают специалисты, как минимум сто лет, на время ему придется сойти с постамента.