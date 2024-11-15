В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, как выбрать пиротехнику

Приобретая в переходе и на улице, подвергаешь себя двойной опасности и можешь испортить новый год. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкортостану заблаговременно до праздников рекомендуют избегать сомнительных мест продажи пиротехники.

Покупать фейерверки необходимо только в специализированных точках: в стационарных киосках, отделах или магазинах. При этом каждый реализуемый товар должен иметь сертификат соответствия. Стоит обратить внимание на класс опасности продукции. Всего их пять. С первого по третий – это пиротехника, которую можно использовать в быту.