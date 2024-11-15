В Уфе готовят запуск движения транспорта по улице Пугачева

Сегодня, 15 ноября, в Уфе запустят движение транспорта по улице Пугачева. Об этом сообщили в администрации Кировского района столицы.
На участке от Монумента Дружбы до временной объездной дороги в 17:00 будет осуществлён перепуск движение с бокового проезда на две полосы основной дороги.
Завтра, 16 ноября, в 20:00 – перепуск движения на две полосы основной проезжей части улицы на участке от временной объездной дороги до Бельской. Полностью перепустить движения в субботу городские власти решили, чтобы избежать пробок и ДТП.
Фото: администрация Кировского района г. Уфы.