В Уфе в Доме дружбы народов обсудили борьбу с экстремизмом

В Уфе состоялся диалог с представителями национальных диаспор Башкортостана, основной посыл которого – противодействие экстремистской идеологии и сопротивление радикальным объединениям и движениям.

На встрече правоохранители рассказали о том, как предотвратить распространение радикализма и конфликтов на почве межнациональной и межконфессиональной вражды, а также сообщили об административной и уголовной ответственности за противоправные деяния.