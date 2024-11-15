В Уфе в Доме дружбы народов обсудили борьбу с экстремизмом

В Уфе состоялся диалог с представителями национальных диаспор Башкортостана, основной посыл которого – противодействие экстремистской идеологии и сопротивление радикальным объединениям и движениям.
На встрече правоохранители рассказали о том, как предотвратить распространение радикализма и конфликтов на почве межнациональной и межконфессиональной вражды, а также сообщили об административной и уголовной ответственности за противоправные деяния.
В условиях, когда соцсети становятся площадкой для обмена мнениями, важно понимать, что даже комментарии или репосты могут иметь серьезные последствия.