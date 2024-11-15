Глава Башкирии навестил мальчика с протезами вместо рук

15 ноября Глава Башкирии прибыл в Туймазы и навестил многодетную семью Давлетовых. Супруги Марат и Зульфия воспитывают 5 своих детей и 2 приёмных.

Фото №1 - Глава Башкирии навестил мальчика с протезами вместо рук

Глава семейства работает учителем математики в школе №7, а его супруга — домохозяйка. Старшие дети работают, дочери, которые находятся под опекой, учатся в местных колледжах. Младшему сыну Ильназу в этом году исполнилось 13 лет. В 2021 году мальчик получил сильный разряд током – он полез за мячом в трансформаторный щит и лишился конечностей. Семья прошла через множество трудностей – Ильназ перенёс шесть операций, ампутацию рук, пересадку кожи. Пережить несчастье семье помогли близкие, семья, друзья и неравнодушные граждане России.

Радий Хабиров посмотрел рабочее место Ильназа, подросток показал ему, как он занимается программированием, рассказал, что он сам проходил обучение в онлайн-школах, общается в соцсетях со своими сверстниками.

Мама Ильназа рассказала, что их сын учится в 7 классе по очной форме, шесть классов окончил на одни пятерки. По ее словам, Ильназ очень общительный, часто общается с детьми, которые попали в такую же сложную жизненную ситуацию.

Нам часто звонят родители детей с ограниченными возможностями здоровья, просят Ильназа, чтобы он своим личным примером подбодрил своих сверстников. У нашего сына очень много друзей в нашей республике. Ильназ также занимается легкой атлетикой, является многократным победителем первенства РБ по легкой атлетике для детей с поражением опорно‑двигательного аппарата, 6-кратным победителем Всероссийских детско-юношеских игр по легкой атлетике, мечтает стать паралимпийским чемпионом. Ну и, конечно, опорой и поддержкой для нашего младшего сына всегда являются его старшие братья и сестры. А еще мы любим вместе с семьей путешествовать и побывали во многих городах России.

родители Ильназа

Сам Ильназ рассказал, что мечтает в будущем создать свой благотворительный фонд на основе блокчейн технологии, где каждый нуждающийся в медицинской помощи ребенок смог бы её получить.

Радий Хабиров пожелал Ильназу отличной учебы и новых спортивных побед. Он также отметил, что рад видеть такую счастливую и дружную семью, которая вместе переживает все горести и радуется успехам.

Я поражаюсь его силе и воле. Мальчишка, 13 лет, такой светлый человек. Не озлобился, не угас, он, наоборот, дарит людям какую-то веру и силу. Представляете, хрупкий человек, молодой, 13 лет, без рук, и семья такая замечательная. Я прям нашел друга.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: bashinform.ru

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