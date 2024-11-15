Глава Башкирии навестил мальчика с протезами вместо рук

Нам часто звонят родители детей с ограниченными возможностями здоровья, просят Ильназа, чтобы он своим личным примером подбодрил своих сверстников. У нашего сына очень много друзей в нашей республике. Ильназ также занимается легкой атлетикой, является многократным победителем первенства РБ по легкой атлетике для детей с поражением опорно‑двигательного аппарата, 6-кратным победителем Всероссийских детско-юношеских игр по легкой атлетике, мечтает стать паралимпийским чемпионом. Ну и, конечно, опорой и поддержкой для нашего младшего сына всегда являются его старшие братья и сестры. А еще мы любим вместе с семьей путешествовать и побывали во многих городах России.

родители Ильназа