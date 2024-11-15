Радий Хабиров встретился с семьей Давлетовых в Туймазах

В Тумазах во время рабочей поездки Глава Башкортостана встретился с многодетной семьей Давлетовых. У них семеро детей. Младший сын Ильназ три года назад во время игры в футбол получил удар током, доставая мяч из трансформаторного щита. Ильназу ампутировали обе руки, он перенёс шесть операций и сегодня живёт с современными протезами. В октябре Радий Хабиров пообщался с подростком на площадке Всероссийского форума «Ломая барьеры» и пообещал навестить семью Ильназа.