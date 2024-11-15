Радий Хабиров встретился с семьей Давлетовых в Туймазах

В Тумазах во время рабочей поездки Глава Башкортостана встретился с многодетной семьей Давлетовых. У них семеро детей. Младший сын Ильназ три года назад во время игры в футбол получил удар током, доставая мяч из трансформаторного щита. Ильназу ампутировали обе руки, он перенёс шесть операций и сегодня живёт с современными протезами. В октябре Радий Хабиров пообщался с подростком на площадке Всероссийского форума «Ломая барьеры» и пообещал навестить семью Ильназа.
Дома мальчик показал Главе Башкортостана, как занимается программированием, рассказал, что проходил обучение в онлайн-школах. Мама Ильназа отметила, что их сын учится в 7 классе по очной форме, шесть классов закончил на одни пятёрки. Подросток часто общается с детьми, которые также попали в сложные жизненные ситуации.
Ильназ также занимается спортом, является многократным победителем первенств республики по лёгкой атлетике. Мечтает стать паралимпийским чемпионом. Также он хочет создать благотворительный фонд, где каждый нуждающийся в медицинской помощи ребёнок смог бы её получить. Радий Хабиров пожелал Ильназу отличной учёбы и новых спортивных побед.