В Уфе пройдёт Всероссийский форум «Zа Самбо»

16 ноября Уфа станет основной площадкой празднования Дня самбо в России. В это же время в столице республики пройдет форум «Zа Самбо» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Гости прилетели в Уфу на брендированном самолёте «Самболёт» авиакомпании «Россия».

Авиасудно было раскрашено в красно-серые цвета, на нем изображены два борца, а также слоган «Говорим самбо — слышим Россия». Среди прибывшей делегации президент и вице-президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и Анатолий Якунин, тренеры юниорской и студенческой сборной страны, спортсмены, участники соревнований.

По прилёту гостей прямо у трапа встречали представители Министерства спорта республики, директор Дворца борьбы, кураист и девушки в национальных костюмах с традиционным башкирским лакомством чак-чак и кумысом.