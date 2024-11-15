В Уфе пройдёт Всероссийский форум «Zа Самбо»

16 ноября Уфа станет основной площадкой празднования Дня самбо в России. В это же время в столице республики пройдет форум «Zа Самбо» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Гости прилетели в Уфу на брендированном самолёте «Самболёт» авиакомпании «Россия».
Авиасудно было раскрашено в красно-серые цвета, на нем изображены два борца, а также слоган «Говорим самбо — слышим Россия». Среди прибывшей делегации президент и вице-президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и Анатолий Якунин, тренеры юниорской и студенческой сборной страны, спортсмены, участники соревнований.
По прилёту гостей прямо у трапа встречали представители Министерства спорта республики, директор Дворца борьбы, кураист и девушки в национальных костюмах с традиционным башкирским лакомством чак-чак и кумысом.
В рамках форума в Уфе в третий раз пройдет крупнейший Всероссийский детский турнир «Zвезда». Впервые его проведут в стенах нового Дворца борьбы. Там же состоится пленарное заседание форума «Россия Zа Самбо».