Боец СВО из Башкирии рассказал, почему подписал контракт с Минобороны

В Иглино школьники и молодежь встретились с участником специальной военной операции. В гости приехал кавалер орденов Мужества и Шаймуратова Рэдвал Неволин. Он поделился историями своего детства, когда решил связать свою жизнь со службой, об учебе в кадетской школе и военном институте.