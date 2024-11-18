В Башкирии ожидаются температурные колебания

В Башкирии ожидаются перепады температуры в ближайшие дни. Сегодня в некоторых районах республики пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Возможен туман и гололед. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура днем колеблется от -2 до +3°С.

Во вторник, 19 ноября, без существенных осадков, однако в северных районах возможен небольшой мокрый снег. Гололед на дорогах. Температура ночью составит 0, -5°С, а днем – от +1 до -4°С.