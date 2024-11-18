БГМУ и Минздрав Алтая заключили соглашение о сотрудничестве

Подписание прошло во время визита главы южносибирского региона Андрея Турчака в Башкортостан. Документ предусматривает взаимовыгодное сотрудничество не только в образовательной, но и научно-исследовательской, медицинской и фармацевтической деятельности.
Гостей также провели с экскурсией по кампусу вуза, рассказали о реализации проекта «Цифровые кафедры». Также существует Ситуационный центр Минздрава республики, который помогает в практико-ориентированном обучении будущих медиков. Андрей Турчак также встретился со студентами университета.