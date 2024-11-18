В Уфе прошла встреча с уроженцами Чекмагушевского района

В Уфе на площадке молодежного пространства «Йәшлек House» руководство Чекмагушевского района встретилось с активными, талантливыми уроженцами района. Также в работе круглого стола приняли участие известные чекмагушевцы.

Среди них главный редактор информационных программ телеканала БСТ Альбина Хайруллина и блогер Рустам Набиев. Руководитель муниципалитета Реканс Ямалеев рассказал о том, как развивается район, реализованных инфраструктурных и грантовых проектах. Также в каких специалистах нуждается муниципалитет и какие меры поддержки предоставляются.