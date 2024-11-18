В Уфу из ЛНР вернулся первый женский отряд волонтеров

Семь девушек-жительниц республики находились на СВО две недели. Они помогали раненым бойцам в госпиталях, оказывали моральную поддержку. Это те женщины, которые с начала спецоперации отправляли нашим солдатам гумпомощь, плели масксети, шили одеяла и изготавливали окопные свечи.
Не успев выйти из вагона, активистки одна за другой попадают в крепкие объятия встречающих. Две недели, проведенные вдали от дома, их оберегал талисман — подкова, приносящая удачу и успех в делах.
Таким нежно-уверенным голосом удавалось морально поддерживать военнослужащих в госпитале. Первый женский отряд волонтёров с раннего утра готовил ребят к осмотру: женщины дежурили, помогали с перевязками, устанавливали системы и делали уколы.
Здесь у нас мирно, хорошо, тепло и уютно. Но там, увы, не так. Я думала, я испугаюсь, но, переступив перевязочную и увидев ту боль, которую переносят наши бойцы, всё ушло назад, куда-то далеко, и ты начинаешь работать. Наверное, это был один из самых лучших отпусков, который я брала в своей жизни, потому что он был не бесцельно прожит. Как говорится, любить родину — это не только березки обнимать, но и любить родину — это поддерживать тех, кто действительно сейчас в этом очень нуждается.Гузель Коваленко, волонтёр
Бойцу на передовой, как никому другому, необходима моральная поддержка — просто поговорить, поделиться чувствами и узнать, как же там, на родине.
Основной задачей являлась забота к ребятам, общение с ними. Все-таки разговор по душам никто не отменял. Пытались, старались быть им как сестры, к кому-то относились как к сыновьям, потому что очень молодые ребята были. Пригодились мои навыки, которые я получила, вырастив своих троих детей, — я научилась стричь. Я с собой взяла машинку, на всякий случай, и так оказалось, что это была очень востребованная услуга, так сказать.Наталья Ли, волонтёр, Кигинский район
С начала спецоперации активистка Эллина Суфьянова вместе с волонтерами Бижбуляка плетет масксети, шьет плащи, изготавливает защитные одеяла и окопные свечи. Упустить возможность отправиться в один из госпиталей она не могла.
Я подошла в каждую палату к ребятам и к тем, которые лежат в коридоре, и спросила: «Вы рады, что мы приехали? Вы получили какую-то пользу от нас?» Они безмерно благодарны. Очень довольны, что мы приехали, что мы были рядом. Помощь именно от волонтеров идет, говорят, что да, действительно доходит, все они получают, и те же самые письма.Эллина Суфьянова, волонтёр, Бижбулякский район
Женщин-добровольцев оказалось много — сейчас рассматривают госпитали, где больше всего нуждаются в их помощи.
У нас уже есть группа, есть возможности собраться и уже так же на поезде до Ростова дальше, дальше — больше, выходят на нас и другие госпитали, поэтому я надеюсь, что всё получится и действительно люди поедут. Надо помогать, им нужно это.Зухра Гордиенко, и. о. министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
Теперь «Семь девушек» - это не только башкирская легенда, в нынешних реалиях - это первый женский отряд волонтеров, отправившийся в Луганскую Народную Республику. Не считаясь с личным временем, по велению души и зову сердца они оказывали посильную помощь нашим бойцам, приближая победу России. Планируется, что в ближайшее время вернувшихся девушек сменит уже новая группа.