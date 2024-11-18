В Уфу из ЛНР вернулся первый женский отряд волонтеров

У нас уже есть группа, есть возможности собраться и уже так же на поезде до Ростова дальше, дальше — больше, выходят на нас и другие госпитали, поэтому я надеюсь, что всё получится и действительно люди поедут. Надо помогать, им нужно это.

Зухра Гордиенко, и. о. министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан