В Уфе планируют убирать брошенный транспорт

Из дворов Уфы намерены убирать брошенный транспорт. Для таких целей в городе работает специальная комиссия по выявлению и обследованию брошенного авто.
Так, в ноябре состоялись последние рейды и проверки. Было обследовано 130 транспортных средств. В результате на 52 единицах брошенного транспорта были размещены уведомления о необходимости добровольного перемещения. 23 машины находились в удовлетворительном состоянии и не были признаны брошенными. Еще 55 транспортных средств не удалось найти на указанном заявителями месте.
Как уточнили в администрации Уфы, бесхозные машины эвакуируют на спецстоянку после издания соответствующего приказа и публикации информации на сайте администрации Уфы. За хранение транспорта на спецстоянке с собственника будет взиматься плата за каждые полные сутки со дня принудительной эвакуации.
Фото: администрация г. Уфы.