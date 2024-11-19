В Башкирии фотоловушка поймала рысь

Представители природного парка «Аслы-куль» рассказали о жизни лесных жителей. Так, в объектив фотоловушки попала рысь.
На видео видно, как дикий зверь внимательно и неспешно обходит свои владения и затем спокойно удаляется вглубь заснеженного леса.
Специалисты напоминают, что при встрече с диким животным, неважно, где она произошла, желательно не гнаться за ним, не пытаться приблизиться и потрогать зверя, покормить его. Особенно это касается молодых животных, так как запах человека отпугивает мать от детеныша.
Фото: природный парк «Аслы-куль».