В двух районах Башкирии внесут корректировку границ

В Башкирии ожидаются изменения в границах двух районов — Архангельского и Татышлинского. Как сообщил Константин Толкачев, председатель Госсобрания - Курултая РБ, это решение принято для того, чтобы привести границы в соответствие с реальной ситуацией.
В результате кадастровых работ были обнаружены случаи, когда границы населенных пунктов пересекаются с границами сельских администраций, что является нарушением законодательства. Благодаря корректировке границ появятся новые земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Это улучшит доступность жилья и поспособствует снижению миграции из сельской местности.
В Архангельском районе будет устранено пересечение границы Устье-Бассы с границами сельских поселений. В Татышлинском районе также будут устранены пересечения границы села Верхние Татышлы с границами нескольких муниципальных образований.