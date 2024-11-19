Жительницы Башкирии могут бесплатно пройти медосмотр в преддверии Дня матери

Жительницы Башкирии могут пройти бесплатный медицинский осмотр. В республике стартовала Неделя женского здоровья в преддверии Дня матери, об этом сообщили в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

С 18 по 23 ноября женщины смогут бесплатно пройти обследование и получить консультации у различных специалистов, таких как терапевты, гинекологи, эндокринологи, маммологи, дерматологи и психологи.

Врачи из Республиканского медико-генетического центра, онкологического диспансера и перинатального центра будут проводить выездные консультации в больницах Белорецка, Бирска, Дюртюлей, Сибая и Кумертау.

Специалисты готовы помочь всем желающим и предоставить возможность диагностики и консультаций, что поможет в раннем выявлении заболеваний, влияющих на здоровье женщин и их семей.