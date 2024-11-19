В Башкирии обсудили подготовку техники к весенним полевым работам

В Чишминском районе обсудили подготовку сельхозтехники к полевым работам предстоящей весной. Республике удалось сохранить планку – приобретать технику на 1 миллиард рублей в месяц, что позволяет не допускать сокращения технопарка в агропромышленном комплексе, хотя аграриям приходится непросто. Стоимость тракторов и комбайнов за последние 6-7 лет выросла в 3-4 раза, а цена продукции повысилась не так значительно.

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства республики, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что у региона сохраняются наработанные партнёрские отношения с Росагролизингом. Благодаря этому аграрии Башкортостана активно участвуют в льготных программах компании. Но важно сохранять и ремонтировать имеющуюся технику. Отдельно глава регионального аграрного ведомства остановился на вопросах хранения и ремонта техники.

Иногда приходится видеть, что многомиллионные современные агрегаты буквально брошены на поле, на неподготовленных, открытых площадках. Такого быть не должно, так мы технику не сохраним. Ильшат Фазрахманов, и.о. заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министра сельского хозяйства