В Башкирии обсудили подготовку техники к весенним полевым работам

В Чишминском районе обсудили подготовку сельхозтехники к полевым работам предстоящей весной. Республике удалось сохранить планку – приобретать технику на 1 миллиард рублей в месяц, что позволяет не допускать сокращения технопарка в агропромышленном комплексе, хотя аграриям приходится непросто. Стоимость тракторов и комбайнов за последние 6-7 лет выросла в 3-4 раза, а цена продукции повысилась не так значительно.
Исполняющий обязанности премьер-министра правительства республики, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что у региона сохраняются наработанные партнёрские отношения с Росагролизингом. Благодаря этому аграрии Башкортостана активно участвуют в льготных программах компании. Но важно сохранять и ремонтировать имеющуюся технику. Отдельно глава регионального аграрного ведомства остановился на вопросах хранения и ремонта техники.
С 1 октября в республике началось межсезонье для ремонта оборудования и машин. На совещании рассказали про техническую обеспеченность ремонтных предприятий, организацию работ, реализацию программ повышения квалификации инженеров и механизаторов. Подвели итоги технического осмотра тракторов и сельхозмашин.