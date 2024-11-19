В Башкирии отремонтируют более 100 подъездов

В этом году в республике число отремонтированных подъездов достигнет 119. Это 39 многоквартирных домов. Для этого из бюджета направили порядка 103 млн рублей. В программе приняли участие многоквартирные дома города Уфы, Аскинского, Иглинского, Чишминского и Стерлибашевского районов. Параллельно Фондом капитального ремонта ведутся работы и по обновлению кровли, фасадов, лифтов, проводится ремонт систем водоснабжения, газоснабжения и отопления.

Фанис Хабибов начал жить в этом доме в конце семидесятых годов. И за всё это время, кроме косметического ремонта, здесь ничего не делали. Поэтому жильцы настояли на включении в республиканскую программу. И своего добились.

Входная группа, двери, окна, перила и подоконники — всё это обновили за несколько месяцев. Установили почтовые ящики, энергосберегающие светильники, а также провели штукатурно-малярные работы.

Дом шестидесятых годов постройки также нуждался в ремонте крыши. Шифер решили заменить на профнастил, а вышедшие из строя конструктивные элементы обновили полностью.

Комплексный ремонт подъездов полностью финансировался за счет средств бюджета: 90% — республики и 10% — муниципалитета. Программу запустили по инициативе Радия Хабирова пять лет назад. За все это время успели благоустроить более 8 тысяч парадных. Правительство Башкортостана также выделяет часть денег на условиях софинансирования и на замену крыши. Жильцы надеются, что на следующее лето приведут в порядок и фасад. Но уже на собственные средства. Тогда дом станет как новый.