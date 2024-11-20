Радий Хабиров рассказал о предстоящем Форуме сотрудничества России и Казахстана

Почти 30 регионов страны уже подали заявки на участие в предстоящем российско-казахстанском форуме, который состоится в Уфе. Об этом в Москве рассказал Радий Хабиров на пресс-конференции, посвященной мероприятию. По его словам, форум даст возможность субъектам двух стран более эффективно взаимодействовать между собой и продвигать свою продукцию.
Будут подписаны новые соглашения. Большинство событий пройдут на площадке нового Дворца борьбы. Одним из ключевых мероприятий деловой повестки станет пленарное заседание, на котором в режиме ВКС должны принять участие президенты России и Казахстана.
Как отметил Посол союзного государства Даурен Абаев, яркий пример того, как можно вместе развивать все сферы — от экономики до культуры, — взаимоотношения Астаны и Республики Башкортостан. Добавлю, что форум пройдет уже на следующей неделе, 26 и 27 ноября.