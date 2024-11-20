Радий Хабиров рассказал о предстоящем Форуме сотрудничества России и Казахстана

Почти 30 регионов страны уже подали заявки на участие в предстоящем российско-казахстанском форуме, который состоится в Уфе. Об этом в Москве рассказал Радий Хабиров на пресс-конференции, посвященной мероприятию. По его словам, форум даст возможность субъектам двух стран более эффективно взаимодействовать между собой и продвигать свою продукцию.