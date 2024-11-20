Школьники из Башкирии стали победителями конкурса «Большая перемена»

Школьники из Башкортостана стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». Елизавета Белова и Аделина Ишбулатова выиграли грант по 1 млн рублей. Обе они участвовали в конкурсе не в первый раз. Финал прошел в лагере «Артек».

Всего участие приняли 50 представителей республики, и почти все стали победителями и призерами. В конкурсе было множество направлений, и на пути к победе нужно было пройти несколько этапов. В финале Елизавета представила проект, связанный с волонтёрством и добровольчеством, а Аделина — туристический маршрут по Башкортостану.