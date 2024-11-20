Радий Хабиров встретился со студентами вузов Москвы из Башкирии

Радий Хабиров встретился со студентами московских вузов, которые приехали на учёбу из Башкортостана. В беседе приняли участие более 100 молодых людей. Основной посыл — рассказать о достижениях региона, чтобы в будущем выпускники захотели вернуться на малую родину. По словам главы республики, власти создают много возможностей для развития и самореализации.

В Башкортостане хороший инвестиционный потенциал. Во многих отраслях требуются квалифицированные специалисты, поэтому проблем с трудоустройством не возникнет. Также Радий Хабиров заявил, что студенты могут рассчитывать на помощь и поддержку непосредственно в российской столице, если обратятся в Полномочное представительство. Ну и, конечно, прозвучали личные советы из уст руководителя.

Мы относимся к вам как к ярким представителям молодёжи нашей республики. Все вы прошли непростой путь, поступили в ведущие вузы нашей страны. Мы очень гордимся вами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе диалога студенты задавали интересующие их вопросы. Например, возможно ли им проходить стажировку на республиканских предприятиях. Руководитель региона поручил Администрации Главы республики и Правительству совместно с компаниями создать банк вакансий, который должен быть доступен для студентов. Также рассмотрят возможность прохождения практики в уфимских больницах. Активисты Ассоциации студентов поблагодарили Радия Хабирова за грантовую поддержку их инициатив.

В завершение встречи Глава Башкортостана поблагодарил студентов за конструктивный диалог и вручил госнаграды республики наиболее активным представителям молодёжного сообщества.