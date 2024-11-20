Марат Хуснуллин дал оценку темпам строительства жилья в Башкирии

Вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин на заседании Совета Федерации рассказал, как оценивает темпы строительства жилья в Башкирии.
Он вспомнил, как во время своего недавнего визита в Уфу осматривал Восточный выезд, который открылся недавно и в будущем свяжет трассы М-5 и М-7.
– С высоты, насколько видно глазу, пространство было занято индивидуальной жилой застройкой. Надо радоваться, что в Уфе для этого созданы все условия. Сколько жилья было зарегистрировано – технический момент. Людям надо помогать вводить свои дома, строить больше дорог, социальных объектов, давать больше денег на инженерную инфраструктуру. Если люди хотят жить в собственном доме, им надо дать такую возможность. Земли у нас много, нужно просто обеспечить ее инфраструктурой. Я выступаю за обеспечение как можно большего развития индивидуального жилого строительства, – рассказал Марат Хуснуллин.
Объем ввода жилья в Башкирии оценивается на уровне 3,4 млн квадратных метров. В 2025 ожидается небольшое снижение показателей, это связывают с замедлением старта новых проектов по причине охлаждения ипотечного рынка. Восстановление объемов строительства на прежнем уровне ожидается в период с 2026 по 2027 годы.