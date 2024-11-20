Семья из Башкирии с пятью детьми удостоена медали «Материнская слава»

В Чекмагушевском районе станет больше на одну семью, в которой есть медаль «Материнская слава». Супруги Галеевы растят пятерых детей. Глава семейства трудится в строительной отрасли, мама – в местной школе. Детей родители с детства приучают к труду, а главное – учат их делать всё вместе.

Со свойственной старшей сестре деловитостью Розалия распределяет роли в игре. Вдвоем с мамой они представительницы прекрасного пола в этой семье. Отвечают за эстетику и вкусную еду – за силу ответственна мужская часть семьи.

Борис – ветеран МВД, занимается сейчас строительством, Гузалия – дизайнер одежды, ведет детский кружок в местной школе по этому направлению. Там она мама для 80 девочек, занимающихся в ее секции. Дочь – будущий филолог, один сын увлекается машиностроением, другой – математикой, третий – творчеством, самый маленький пока берет пример со всех.

На самом деле, Раниелю смешно, потому что счет немного меньше. Но брат попросил добавить очков. Чем бы они ни занимались и ни увлекались, дома они единая команда.

Мальчики могут и баню затопить, и стол накрыть. По словам супругов Галеевых, никаких особенных воспитательных методик у них нет, только собственный пример, который по эффективности не уступает книгам по педагогике.