В Уфе прошёл фестиваль «Брайльфест»

В Башкирской республиканской библиотеке для слепых прошел фестиваль «Брайльфест». В мероприятии приняли участие незрячие и слабовидящие граждане, которые представили свои культурные проекты и приняли участие в конкурсах.
Одним из заданий было показать навыки чтения при помощи шрифта Брайля, а также написать эссе о значении специальной азбуки для слепых. Победителей, занявших призовые места, наградили.
Добавим, что в Башкортостане в списках слабовидящих находятся около 6 тысяч человек. Для них в республике регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия. «Брайльфест» организовали благодаря гранту Фонда Главы Башкортостана.