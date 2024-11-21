В Уфе прошёл фестиваль «Брайльфест»

В Башкирской республиканской библиотеке для слепых прошел фестиваль «Брайльфест». В мероприятии приняли участие незрячие и слабовидящие граждане, которые представили свои культурные проекты и приняли участие в конкурсах.

Одним из заданий было показать навыки чтения при помощи шрифта Брайля, а также написать эссе о значении специальной азбуки для слепых. Победителей, занявших призовые места, наградили.