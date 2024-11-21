Глава Башкирии ответит на вопросы жителей республики

Жителей Башкирии приглашают задать насущные вопросы главе региона. 3 декабря в 19:00 состоится традиционная Прямая линия с Главой Башкортостана Радием Хабировым.
На вопросы руководитель региона ответит в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, а также радиостанции «Юлдаш» и в социальных сетях.
Обратиться на Прямую линию с Радием Хабировым можно тремя способами:
Первый – через телеграм-бот.
Второй – через Платформу обратной связи на портале «Госуслуги».
Третий – через специальный раздел на официальном сайте Главы Башкортостана.
На Прямую линию с Радием Хабировым будут приниматься видеовопросы и текстовые сообщения. Загрузить видео можно прямо сейчас и до 19:00 2 декабря.