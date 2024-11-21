Медсестра из Башкирии на СВО: «Мой долг — помогать людям»

Медсестра из Башкирии Татьяна Киняпина считает своим призванием спасать жизни солдат в зоне СВО. С избранным позывным «Танкер» она служит старшей медсестрой в медицинской роте имени Ахмета Давлетова. Татьяна рассказала «Башинформу», что приняла решение подписать контракт с Министерством обороны после почти годовых раздумий.

У Татьяны 30 лет опыта в медицине, она работала в различных учреждениях, прежде чем решилась на этот шаг. Несмотря на страх перед фронтом, ей было важно выполнить свой долг. Татьяна отмечает, что в новой программе она столкнулась с настоящей дружбой и сплоченностью среди медиков из Башкирии. Татьяна рассказала о своих первых впечатлениях от боевых действий и о том, как важно поддерживать друг друга в такой сложной обстановке.

Сейчас Татьяна на отпуске, она проводит время с друзьями и родными, но вскоре вернется к своим обязанностям на передовой. По ее мнению, каждый человек должен осознанно подходить к службе, и те, кто получает медицинское образование, также стремятся внести свой вклад, как и она. Татьяна восхищается солдатами, которых считает настоящими героями, исполняющими свой долг перед Родиной.

Мы говорим спасибо нашим женщинам — врачам и медсёстрам, которые под обстрелами спасают раненых солдат, выхаживают их в госпиталях, помогают им вернуться в строй. Таким, как Татьяна Александровна Киняпина, старшая медсестра полка „Башкортостан“, которая прямо на поле боя оказывала помощь раненым бойцам. Активно действуют в прифронтовой зоне медицинская сестра Туймазинской райбольницы Разия Нурфаязовна Абдуллина, фельдшер-лаборант РКБ имени Куватова Ильвера Рашитовна Юзакова. Они многократно выезжали в Красный Луч и сейчас трудятся там. Сегодня также в зале — медицинская сестра РКБ Зульфия Мансафовна Булатова. В числе врачей-добровольцев она участвовала в лечении раненых бойцов в Донецкой Народной Республике. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан