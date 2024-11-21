В Уфе продолжается подготовка к Новому году

В Уфе продолжаются приготовления к Новому году с установкой новой ёлки в парке Волна, расположенном в микрорайоне Затон. Об этом сообщил глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Он отметил, что сейчас активно идет процесс украшения, включая монтаж световых и ледяных фигур. В этом году в Уфе планируется открыть 25 новогодних городков и более 150 праздничных площадок в дворах и у торговых центров.

Кроме того, администрация города решила выделить дополнительные средства для каждого района на создание новых фотозон, включая установку светодиодных гирлянд. В настоящее время собираются предложения по их размещению.

Мавлиев также призвал руководителей предприятий и учреждений участвовать в оформлении своих фасадов и прилегающих территорий, чтобы создать праздничное настроение.