Чемпион мира по джиу-джитсу ушёл на СВО к своим воспитанникам

Глава администрации г. Белебей Сергей Караберов в своих соцсетях рассказал о тренере Александре Карцеве, который ушёл служить на СВО. Александр — чемпион мира по джиу-джитсу и мастер спорта по борьбе. Он подписал контракт с Министерством обороны в этом году и сейчас служит пулемётчиком в Запорожском регионе.
По словам Караберова, Карцев не мог остаться в стороне, когда его друзья и ученики отправились защищать Родину. Даже на службе он продолжает заниматься спортом: в короткие отпуска проводит тренировки для детей и взрослых на освобожденных территориях. Его мечта — стать детским тренером и воспитывать будущих чемпионов.
Жители Башкирии, заинтересованные в службе по контракту, могут обратиться за информацией по указанным телефонам и в МФЦ. Президент России распорядился о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей для участников операции, которые заключили контракт в определенный период. Для контрактников в Башкирии выплаты увеличены до 505 тысяч рублей, а также предусмотрена зарплата от 210 тысяч рублей в месяц и бонусы за успехи в боевых действиях.
В Уфе участники СВО могут получить скидки на покупку жилья.