Чемпион мира по джиу-джитсу ушёл на СВО к своим воспитанникам

Жители Башкирии, заинтересованные в службе по контракту, могут обратиться за информацией по указанным телефонам и в МФЦ. Президент России распорядился о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей для участников операции, которые заключили контракт в определенный период. Для контрактников в Башкирии выплаты увеличены до 505 тысяч рублей, а также предусмотрена зарплата от 210 тысяч рублей в месяц и бонусы за успехи в боевых действиях.