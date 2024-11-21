«Для любого телевизионщика является мечтой»: режиссёр «Башкирских каникул» о победе в «ТЭФИ-Регион»

Трэвел-шоу «Башкирские каникулы» стало победителем всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 2024. Церемония награждения победителей в 18 конкурсных номинациях состоялась 20 ноября в Туле. Проект из Башкирии признан лучшим в номинации «Просветительская программа». Авторы программы — Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко.

С победой авторов проекта поздравил в соцсетях и Глава Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что гордится командой передачи. В программе «Башкирские каникулы» зрителям показывают и рассказывают об уникальной природе нашего региона, а также о популярных и малоизвестных туристических маршрутах. Также руководитель республики поздравил сотрудников телевидения со Всемирным днем телевидения и пожелал удачи.