«Для любого телевизионщика является мечтой»: режиссёр «Башкирских каникул» о победе в «ТЭФИ-Регион»

Трэвел-шоу «Башкирские каникулы» стало победителем всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 2024. Церемония награждения победителей в 18 конкурсных номинациях состоялась 20 ноября в Туле. Проект из Башкирии признан лучшим в номинации «Просветительская программа». Авторы программы — Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко.

С победой авторов проекта поздравил в соцсетях и Глава Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что гордится командой передачи. В программе «Башкирские каникулы» зрителям показывают и рассказывают об уникальной природе нашего региона, а также о популярных и малоизвестных туристических маршрутах. Также руководитель республики поздравил сотрудников телевидения со Всемирным днем телевидения и пожелал удачи.

Столь высокая награда для любого телевизионщика является мечтой, к ней всгда тяжело идти. Долго и тернисто, а эмоции, конечно, переполняют. Высшая награда, которая может быть – это признание.

Виталий Ермаков, режиссёр программы «Башкирские каникулы»
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